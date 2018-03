In 2030 elke drie minuten een vliegtuig op Eindhoven Airport?

EINDHOVEN - De vraag naar vliegverkeer in Nederland blijft de komende decennia groeien. Rond 2030 zal het aantal vluchten zijn toegenomen naar zo'n 700.000 tot 800.000 per jaar, te verdelen over Schiphol én de regionale luchthavens waaronder Eindhoven Airport.

Dat becijferde het Centraal Plan Bureau (CPB). Ter vergelijking: in 2017 bedroeg het totaal aantal vluchten in Nederland 556.000. Welk deel van de groei de Eindhovense luchthaven voor zijn rekening gaat nemen, is de grote vraag voor veel omwonenden van Eindhoven Airport.

In het onderzoek van het Rijk naar de toekomst van de luchthaven is nu sprake van vier scenario's, variërend van bevriezing van de huidige limiet van 43.000 tot maximaal 100.000 vliegbewegingen in 2030. Daartussenin nog twee varianten: 55.000 en 73.000. In drie van de vier scenario's is dus sprake van (zeer) forse groei.

Randen van de dag

100.000 vliegbewegingen: dat zijn ruim 270 starts en landingen per dag, ofwel een kleine twintig per uur. Om de drie minuten een landend of opstijgend vliegtuig, tegen de zes van nu. Is dat wel haalbaar? ,,Technisch gezien kan het", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. ,,Zeker als je de randen van de dag intensiever gaat gebruiken, en al vanaf zes uur - of nog vroeger - gaat vliegen. Maar je kunt je in deze tijd beter afvragen of het acceptabel is om zo veel mogelijk te vliegen."

Een ruime verdubbeling van het aantal vluchten wordt onderzocht, maar getuigt niet van een hoog realiteitsgehalte, schat Melkert in. ,,De scenario's die uitgaan van een groei naar 55.000 of 73.000 zijn reëler."

Verdubbeling

Zijn collega Hans Heerkens van de Universiteit Twente acht een groei naar 100.000 vluchten zeer wel mogelijk. ,,Airbus en Boeing houden rekening met een verdubbeling van de vraag in de komende twintig jaar. Hun voorspellingen in de afgelopen decennia zijn steeds uitgekomen. Of het wenselijk is, is een heel andere discussie."

Klaas Kopinga, van het Beraad Omwonenden Welschap (BOW): ,,100.000 vluchten per jaar is een ronduit belachelijk aantal, dat haalt het nooit. Het is een standaard truc, die Den Haag vaker toepast. Men zet hoog in, laat iedereen in de regio flink schrikken om vervolgens voor een andere optie te kiezen. Zodat men kan zeggen: ach, het valt uiteindelijk toch wel mee."

Geschoffeerd

De BOW en het platform BVM2 voelen zich geschoffeerd vanwege de aanpak van het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport. ,,Er is gekozen voor een ambtelijke top-downbenadering, zonder inspraak van belanghebbenden. Straks in mei worden de uitkomsten gepresenteerd en mogen we alleen maar vertellen wat we ervan vinden. Terwijl eerder aan de Alderstafel is toegezegd dat alle belanghebbenden van meet af aan betrokken zouden worden", zegt Kopinga.

