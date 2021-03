In actie voor het klimaat. ‘Dit is bijna symbolisch: tot hier en niet verder’

De reacties op de blokkade van het verkeer op de Dr. Schaepmanlaan in Eindhoven -een eenmansactie van een lid van Extinction Rebellion- waren dinsdagmiddag divers.

Rebellion of One

Emma van de Wouw heeft haar punt binnen: de ‘rebel’ uit Breda heeft gedurende een kwartier het verkeer op de Schaepmanlaan lamgelegd, om aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis. Ze deed dat ongeveer tegelijkertijd met mede-actievoerders, op diverse plekken in Nederland.

Eenmansacties onder de noemer ‘Rebellion of One’ waren er onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Delft en Amersfoort. In Rotterdam werden vier actievoerders aangehouden.

Politie

Van de Wouw, gewapend met een sandwichbord mét leus, liet het zo ver niet komen en hield het na 15 minuten voor gezien. De Schaepmanlaan stroomde vol met auto's en diverse bestuurders draaiden op de weg of -nog riskanter- reden over de berm en het fietspad. Voldoende reden voor de politie om de actie te komen beëindigen.

Quote Ja, het is eng, maar de klimaatcri­sis is veel enger dan hier te staan Emma van de Wouw

,,Ik sta hier omdat de regering niet genoeg doet om de klimaat- en ecologische crisis, die ons bestaan bedreigt, terug te draaien", zegt Van de Wouw, terwijl een auto vlak voor haar neus stil staat. ,,Ja, het is eng", erkent de demonstrante.

Volledig scherm Emma van de Wouw van Extinction Rebellion voert een eenmansactie in Eindhoven. © Rene Manders / DCI Media

,,Maar de klimaatcrisis en alles wat daar omheen hangt -zelfs een mogelijke oorlog- is veel enger dan hier te staan. En het belangrijkste: we kunnen het nog keren met zijn allen. Maar dan moeten er wel snel maatregelen getroffen worden. Maatregelen die zelfs nog verder gaan dan de voorstellen van GroenLinks.”

‘Pure terreur’

Omstanders, en zeker de automobilisten die in de file zijn aangesloten, denken er het hunne over. ,,Hee, ga weg daar, moven!”, roept een mevrouw verontwaardigd. ,,Wat heeft dit voor zin?”

Dat vindt ook een oudere man, een bekend gezicht in de buurt. ,,Als u eens aan de kant ging? Die mensen willen er langs. Ik vind het belachelijk wat u doet, dit is pure terreur. Er zal maar iemand in de file staan die onderweg is naar de dokter of het ziekenhuis. Er zijn andere manieren om je ongenoegen duidelijk te maken.”

Boos is ook de jonge gast die net uit het busje van zijn baas is gestapt en verhaal komt halen bij de demonstrante: ,,We zijn verdomme net afgewerkt. We willen naar huis!”



Quote Zij zal in haar eentje niet de wereld veranderen, maar alle beetjes helpen. Ik heb hier veel respect voor Gerard Moerkerk

Maar bijval van omstanders is er ook voor Emma's solo-actie. ,,Ik kan me wel voorstellen dat zo'n jong mens dat doet", zegt Gerard Moerkerk.

,,Ik ben zelf opa, heb twee kinderen en een kleinkind. Als ik zie wat er allemaal op de wereld gebeurt, voel ik me als opa heel erg machteloos. De minister heeft vorige week gezegd dat we in de zomer weer allemaal moeten kunnen gaan vliegen. Ik dacht: daar gáán we weer! Ik heb misschien nog 25 jaar te leven, maar de kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Deze actie is bijna symbolisch: tot hier en niet verder. Zij zal in haar eentje niet de wereld veranderen, maar alle beetjes helpen. Ik heb hier heel veel respect voor.”