In alle vrijheid je eigen woning ontwerpen voor Buurtschap Te Veld in Eindhoven

,,Hier kan ik mijn eigen huis ontwerpen, in een natuurlijke omgeving, waar je gaat wonen in een gemeenschap met gelijkgestemden die bijvoorbeeld ook samen de moestuin beheren. Kortom, al mijn wensen komen hier bij elkaar.” Zo verwoordt Hilde den Bieman haar motivatie om als ‘eigenbouwer’ in Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan in Eindhoven te gaan wonen. De ontwerpster die al tientallen jaren actief is in Eindhoven ziet nu haar kans schoon om haar eigen woning te ontwerpen.