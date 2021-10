In bos én dicht bij stad; lof over nieuwe appartementen op Eikenburg

Op de plaats van de oude paviljoens Pannenhoef en Leemerhoef heeft woningcorporatie Trudo twee soortgelijke carrés laten bouwen. De één heeft drie ateliers op de begane grond met daarboven appartementen en studio’s. Het andere wordt zowel beneden als boven bewoond. Dinsdag was de feestelijke oplevering, waarna verschillende bewoners een rondleiding verzorgden.

Materiaal hergebruikt

Zoals steeds vaker klinkt het woord ‘duurzaam’ tijdens de voordrachten van Trudo-directeur Jos Goijarts en projectleider Willie de Groot. Er is veel hout gebruikt, in dit geval cross laminated timber, een soort multiplex van soms wel 22 centimeter dik. Op verzoek van Trudo heeft architectenbureau Faam dat zoveel mogelijk in het zicht gelaten. Ook is waar mogelijk materiaal uit de oude paviljoens hergebruikt, zoals staal en houten balken. Met warmtepompen zorgt vloerverwarming voor een comfortabele basistemperatuur, met kleine elektrische radiatoren voor als het echt koud wordt.

Goijarts geeft toe dat bijna drie maanden nadat de eerste sleutels zijn overhandigd er nog sprake is van enig ongemak. Zo valt de verwarming soms uit, net als de internetverbinding. ,,Maar gelukkig is alles bespreekbaar in goed overleg’’, vertelt een van de huurders.

Quote Trudo doet meer doen dan bouwen alleen. Ze zorgt ook voor een gemeen­schap Melvyn Williams

Marieke Lekkerkerk en Melvyn Williams wonen sinds begin augustus in een tweekamerappartement op de eerste verdieping. ,,We zaten eerst in een studio van 25 vierkante meter in Strijp en hebben anderhalf jaar gezocht’’, zegt Williams. ,,Hier zijn we heel blij mee. Het is ruim twee keer zo groot. Trudo kenden we al van de groene toren op Strijp-S en we wisten ook dat ze meer doen dan bouwen alleen. Ze zorgen ook voor een gemeenschap.’’

Beiden zijn muzikant en ze hebben al contacten gelegd met anderen om samen muziek te maken. Het landgoed Eikenburg kenden ze nog niet. ,,Maar het sprak ons meteen aan’’, vertelt Lekkerkerk. ,,We zitten hier in het bos, maar toch ook dicht bij de stad.’’

Plaats voor dansvloertje

Ook Joos Hamer is tevreden. De architecte en tekenaar is verbaasd dat ze helemaal niets hoort van de buren naast of beneden haar. Ze heeft bewust gekozen voor één grote ruimte, zodat er plaats is voor haar verrijdbare kasten en een dansvloertje. Het bed kan ook dienstdoen als loungebank. ,,Hier ga ik dood’’, zegt ze vol overtuiging. ,,Kijk eens naar dat uitzicht over het gazon!’’

Met de bouw van de twee paviljoens is Trudo nog niet klaar op Eikenburg, vertelt De Groot. Er zijn plannen om ook gezinnen te huisvesten, naast de Stadsakkers en op de plaats van het zwembad dat gaat verdwijnen.

Volledig scherm Melvyn Williams en Marieke Lekkerkerk in hun nieuwe appartement op landgoed Eikenburg. © René Manders/DCI Media