In Brabant zijn SP en D66 toch een beetje winnaars

Vooral in de Brabantse steden wist D66 zich behoorlijk te handhaven. Waar de partij landelijk met bijna 40 procent onderuit schoot, was die nederlaag in Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch een stuk minder groot. Vier jaar geleden scoorde de partij in de Brabantse steden rond de 15 procent, nu was daar nog 12 procent van over. Dat relatief beperkte verlies van D66 lijkt de groei van GroenLinks in Brabant wat te hebben gedempt. Want terwijl die partij landelijk meer dan verdubbelde, bleef Brabant juist wat achter. Dat blijkt uit een nadere inventarisatie van de Brabantse verkiezingsresultaten.