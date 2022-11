In Brabantse kledij verwelkomde Hennie de eerste Hondekop op station Eindhoven

Zijn been was verbrij­zeld, maar nu maakt Jan (85) nog iedere dag een ommetje

EINDHOVEN - Vier broers met één hobby; motorcrossen. Op de foto staan van links naar rechts Piet, Broer, Albert en Jan Dirkx bij een wedstrijd in Boekel. Ze zijn geboren in Reusel maar opgegroeid in Eindhoven. Alleen Jan (85) is nog in leven, al was het na een motorongeluk in 1968 even kantje boord.

12 november