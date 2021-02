In de binnenstad van Eindhoven is de avondklok gewoon weer in gegaan: ‘Ze hebben ons iets afgepakt, wat van ons was’

Het was alsof de inwoners rondom Eindhoven heel even moesten wennen aan alle onduidelijkheid over de avondklok, die na 9 uur alsnog in ging. Op het traject tussen Lieshout en Eindhoven telde het ED 53 auto’s en 3 fietsers. Maar na 21.30 waren de straten weer even verlaten als de weken ervoor.