In de dorpen in de Peel en de Kempen ligt het sociale leven nu stil

ELSENDORP - De nieuwe coronamaatregelen nopen menig buurt-, wijk- en gemeenschapshuis ertoe de boel op slot te gooien. Maar dat gaat met pijn in het hart, want vooral de ouderen en eenzame mensen zijn daar de dupe van. Met name in de dorpen.

Ze hebben geen moment geaarzeld, de leden van het het Dorpsoverleg in Elsendorp. Als de veiligheid en de gezondheid van de Elsendorpers in het geding komt, dan kan er maar een beslissing worden genomen: dan gaat de deur van gemeenschapshuis De Dompelaar voor minimaal vier weken op slot.

Dus was het woensdagavond om 22.00 uur, zoals op zoveel plekken, ook in de Dompelaar voorlopig einde oefening. ,,We konden niet anders", zegt voorzitter Willy Donkers. Maar die beslissing om de deur voor alles en iedereen op slot te doen nam het Dorpsoverleg wel met pijn in het hart.

Lokaal OMT

,,Vooral de ouderen en de eenzame mensen in het dorp zijn hier natuurlijk de dupe van", vertelt de voorzitter met een stem waarin de emotie doorklinkt. ,,Het hele sociale leven in het dorp ligt voor minimaal vier weken stil. Er is hier niks meer te doen. Maar het advies van ons eigen lokale outbreak management team - met daarin onder meer de huisarts en de dorpsondersteuner - was om het gemeenschapshuis volledig te sluiten, om de kans op coronabesmettingen te verkleinen. Ook omdat er in het dorp al besmettingen zijn."

Geen koffie

De nieuwe maatregelen die minister-president Mark Rutte dinsdag aankondigde in een poging verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn duidelijk wat betreft de horecagelegenheden en restaurants: die moeten dicht. Dus ook de bar in wijk-, buurt- en gemeenschapshuizen. De ontmoetingscentra zelf mogen open blijven, maar er mag geen koffie worden geschonken en ook een biertje tappen is uit den boze.

,,En dat roept veel vragen op, heel veel vragen", zegt beheerder Ans Meulendijks van wijkhuis De Lier aan de Van Kinsbergenstraat, normaal gesproken het kloppend hart van de wijk Helmond-Oost. Ze is de hele dag al aan het bellen, appen, mailen en sms'en en weet nog steeds niet precies waar ze aan toe is. ,,De bar is dicht, dat is helder. Maar mogen biljarters wel komen?", klinkt het vertwijfeld. ,,Ik weet het niet. En de handwerkclub? Wat moeten we daarmee doen? Ik vind dat het tijd is voor duidelijk lokale richtlijnen. Dan weet iedereen waar-ie aan toe is."

Voor beheerder Jan Smolders van gemeenschapshuis De Schakel aan de Stad in Hooge Mierde is alles inmiddels wél duidelijk. In de Schakel is de bar al dicht, vandaag is er nog een begrafenis en daarna gaat ook hier de deur voorlopig weer op slot. ,,Volgende week maakt de kookgroep nog een keer maaltijden voor de ouderen die hier normaal gesproken een paar keer per week komen eten. Maar dat eten moeten ze dan bij die mensen thuis gaan brengen."

Verpieteren

'Een drama' noemt Smolders het effect van de nieuwe coronamaatregelen. Want net als in Elsendorp ligt ook in Hooge Mierde het sociale leven de komende maand volledig plat. ,,Normaal gesproken repeteren hier zes koren bijvoorbeeld, die hebben we allemaal naar huis moeten sturen. Het is vooral triest voor al die ouderen die alleen thuis zitten. Die lopen de kans te verpieteren. Het zou mooi zijn als daar nog iets voor bedacht kon worden."

In Eindhoven maakt beheerder Gé Woonink van wijkhuis 't Trefpunt in de wijk De Tempel zich het meeste zorgen over de bezoekers van het eetpunt. ,,Die kwamen hier altijd drie keer per week, maar zitten nu noodgedwongen weer thuis. Gelukkig gaan vrijwilligers de maaltijden thuisbezorgen."