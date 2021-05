In de Eindhovense Petruskerk bezoek je 25 bedevaartplaatsen ineen

EINDHOVEN - Wie de Mariatentoonstelling in de Eindhovense Petruskerk bezoekt, brengt eigenlijk een bezoekje aan 25 bedevaartplaatsen tegelijk. Omdat de bedevaart door corona niet doorgaat, organiseert de kerk in Woensel een ‘bedevaart aan huis’.

Als de berg niet tot Mohammed wil komen, dan moet Mohammed naar de berg gaan. Met die beroemde uitdrukking als uitgangspunt kwam pastoor Johan Goris op het idee van de tentoonstelling ‘bedevaart aan huis’. Tot 14 augustus, als Maria ten Hemelopneming op de katholieke kalender staat, opent de Petruskerk aan de Kloosterdreef iedere zaterdag tussen 13:30 en 16:00 de kerkdeuren. In de vitrines staan replica’s van 25 Mariabeelden, afkomstig uit Brabantse, Belgische en beroemde internationale bedevaartsoorden, en klinkt er livemuziek. ,,Normaal is de meimaand de periode waarin veel gelovigen in groepen op bedevaart gaan”, vertelt pastoor Goris. ,,Omdat die door corona niet door kan gaan, besloten we het om te draaien.”

Zwarte Madonna

Van 25 pelgrimsplaatsen zijn replica’s, devotiebeelden en andere objecten verzameld. Het overgrote deel is afkomstig uit de privécollectie van de pastoor, aangevuld door enkele andere parochianen. Zo is er een replica uit de bekende grot van Lourdes en een Mariabeeld uit de Portugese plaats Fatima. Maar ook bedevaartsoorden dichter bij huis ontbreken niet, zoals Oirschot, Handel en het Belgische Halle. Hiervan is de Zwarte Madonna, een beeldje met een zwartgeblakerde Maria met een krans van kanonskogels. ,,Haar handen en gezicht zijn zwart van het kruitdampen”, vertelt een bezoeker. Een verwijzing naar de afgeslagen aanval 1489 waarbij geprobeerd werd om de stad in te nemen. Volgens de legende voorkwam Maria dit eigenhandig door de afgevuurde kanonskogels op te vangen in haar mantel.

Geen drukte

Wilma Lieffering en Riet van Deursen bekijken de collectie aandachtig. Allebei wonen ze in het naastgelegen verzorgingstehuis en zijn ze blij met het initiatief. ,,We zijn hier heel gelukkig mee”, vertelt Van Deursen. Vooral omdat ze hier in alle rust de beelden kunnen bekijken. ,,Dat lukt in Lourdes niet. Daar werd ik knettergek van de drukte.” Al geldt dat volgens Lieffering die massaliteit vooral voor het stadje zelf, niet voor de beroemde grot. Haar eerste bedevaart herinnert ze zich nog goed. ,,Ik kom uit Schijndel, waar we ieder jaar op de fiets op bedevaart naar Handel gingen.”

De eerste zaterdag waren er ruim zestig bezoekers, vertelt Peggy van de Molengraft van de Vrienden van Petrus, die de tentoonstelling mede organiseren. ,,Een goede opkomst en mooi verdeeld over de middag. Maria trekt wel.”