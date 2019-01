In de fik gestoken drugstruck in Eindhoven vol geladen met chemicaliën in Urk

EINDHOVEN - De grote bestelbus vol drugsafval die begin oktober langs een appartementencomplex in Eindhoven in brand werd gestoken, is volgeladen in Urk. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De witte bestelbus ging in vlammen op in de ochtend van 7 oktober 2018. Dat gebeurde aan de Offenbachlaan in de Eindhovense wijk Gestel. Vanwege de gevaarlijke stoffen die daarbij vrijkwamen werden twaalf woningen in het aangrenzende complex ontruimd. Nog dezelfde ochtend is de politie in verband met drugstruck binnengevallen in een bedrijfspand in Urk, blijkt nu.

In het pand lagen chemicaliën opgeslagen voor de productie van synthetische drugs. Verder werd er een auto in beslag genomen. Op camerabeelden die in Opsporing Verzocht werden getoond, is te zien hoe een witte bestelbus achteruit het pand in wordt gereden. Dezelfde bestelbus wordt een paar dagen later aan de Offenbachlaan in Eindhoven in brand gezet.

Aan diezelfde straat is een dag eerder, op 6 oktober, ook al een busje met chemisch drugsafval gevonden. Een voorbijganger zag een vloeistof uit het voertuig lekken. Ook dit busje blijkt een bezoek te hebben gebracht aan het bedrijfspand in Urk. En ook dit is weer met camerabeelden te zijn vastgelegd.

Dader met opvallende jas

De politie is vooral benieuwd naar wie er achter de drugsdumpingen zitten. Een ooggetuige in Eindhoven zou vlak na het in brand steken van de bestelbus verschillende mannen hebben zien wegrennen. Eén van hen had een opvallende rood/roze jas aan. Op de camerabeelden in Urk is bij het inladen van de bestelbus iemand te zien met in een soortgelijke jas. De politie vermoedt dat de man uit Eindhoven afkomstig is, misschien wel uit Gestel.

