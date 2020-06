In de file voor een stukje zekerheid, meteen drukte bij teststraat voor corona in Eindhoven

Sinds maandag de lijnen opengingen, worden ze bij de GGD platgebeld door mensen met klachten. Meer dan 300.000 al de eerste dag en 160 daarvan konden er dinsdag terecht in de grote tent op de parkeerplaats bij de Kunstijsbaan in Eindhoven. Een hoestje, gevoelige keel, pijntje hier of een snotje daar. Veel erger zijn de klachten van de meeste ‘patiënten’ in de file niet. ,,Ik wil gewoon zekerheid”, aldus Bert van Bijnen (61) uit Eindhoven. ,,Ik ben hartpatiënt en vier weken geleden ben ik zes dagen ziek geweest. De klachten zijn nog steeds niet helemaal weg dus ik wil graag weten of het misschien toch corona is.”