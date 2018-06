In de file wachten op de stadsboulevard

De herinrichting van de Vestdijk zal anderhalf jaar lang ingrijpende gevolgen hebben voor de verkeersdruk op het Eindhovense centrum. In zes fases gaan de Vestdijk en in het verlengde de Hertogstraat en de Kanaalstraat, op de schop. Te beginnen op 3 september aan de kant van het 18 septemberplein. De eerste twee fases omvatten het deel van de Vestdijk tot aan de kruising met de Ten Hagestraat en de Kanaalstraat.

Of de veelbesproken knip (de afsluiting voor doorgaand verkeer vanuit het zuiden) straks ook terugkeert in de definitieve inrichting, is nog de vraag. De nieuwe coalitie laat nog onderzoeken of er ook zonder de afsluiting voldaan kan worden aan de milieunormen. Een verbetering van de luchtkwaliteit was immers de voorwaarde voor de rijkssubsidie van 4 miljoen die de gemeente krijgt om de Vestdijk om te bouwen tot stadsboulevard.

Volledig scherm De veelbesproken knip op de Vestdijk © FotoMeulenhof

De coalitie laat een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de mogelijkheden. Uiterlijk begin februari 2019 moet er duidelijkheid zijn want dan staat de ombouw van de kruising op de planning.

De binnenstad moet tijdens de werkzaamheden aan de Vestdijk zo goed mogelijk bereikbaar blijven, stelt wethouder Monique List (VVD, binnenstad). Toch zal vooral de druk op de wegen aan de andere kant van het centrum fors toenemen, zo is de verwachting. Bussen richting het zuiden, die nu nog over de busbaan van de Vestdijk rijden, worden vanaf dat moment omgeleid over de Emmasingel, Keizersgracht en de Wal. Iedere dag honderden bussen extra op een toch al drukke verkeersader in het centrum.

Volgens List onvermijdelijk bij plannen van deze omvang. ,,Ik snap heel goed dat de bereikbaarheid van het centrum heel belangrijk is, maar deze werkzaamheden zijn nodig om te komen tot iets moois. Zie het als een verbouwing thuis. Halverwege denk je, was ik er maar nooit aan begonnen, maar aan het eind ben je blij met het uiteindelijke resultaat."

Om de verkeersafwikkeling rondom het centrum gedurende de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden er volgens de wethouder wel een aantal maatregelen genomen. Hiervoor is door het rijk ook geld beschikbaar gesteld. Verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Kanaalstraat en Kanaaldijk-Zuid en de gemeente kijkt naar de mogelijkheid voor een tijdelijke (eerder geteste) Park & Ride bij de Genneper Parken. ,,Ook zijn we in gesprek met TomTom zodat ook de routeplanner straks een ander advies geeft."

Begin mei 2019 is de kruising met of zonder knip gereed en verplaatsen de werkzaamheden zich in zuidelijke richting. Begin 2020 moet dan de laatste fase, de Hertogstraat klaar zijn. De nieuwe stadsboulevard krijgt één busbaan richting zuiden en één rijbaan voor auto's. Ondernemers uit het centrum hopen dat het deel tussen de knip en de Hertogstraat tot de definitieve herinrichting weer tijdelijk een tweebaansweg voor auto's wordt. Bewoners van onder andere appartementencomplex Medina (aan de Vestdijk) zijn echter in beroep gegaan tegen dit voorgenomen besluit van de gemeente. Een uitspraak is er nog niet.

Volgens Bart Meijer, voorzitter van de ondernemingsvereniging binnenstad, zou een dubbele rijstrook de bereikbaarheid in ieder geval tijdelijk verbeteren. ,,En het geeft de gemeente wat lucht om de alternatieve ontsluitingen van het centrum te optimaliseren. Met de groene boulevard zijn we overigens heel tevreden. En laat die knip er nou maar in. Aan automobilisten die alleen dóór het centrum rijden verdienen de ondernemers ook niets."