In de flipperflow! Flipperen is weer helemaal terug in The Pinball Club in Eindhoven

Na precies twee jaar corona staan we op de drempel van de hoop; de ketenen kunnen los

EINDHOVEN - Daar staan we dan, op de drempel van het post-coronatijdperk. Het is precies twee jaar geleden dat Het Virus zich in Nederland nestelde. Niet dat de jarige het verdient, maar nu we vandaag verlost worden van de eerste corona-ketenen is het toch reden genoeg voor een feestje. Maar dan niet zonder terug te kijken op een crisis die zo nu en dan het lelijkste in ons boven haalde.

18 februari