In de kinderteststraat mag je Paw Patrol kijken. Of Ratatouille, als je jezelf daar te stoer voor vindt

Column Coronatest bij kinderen niet ‘dieptriest’, maar maatschap­pe­lij­ke verantwoor­de­lijk­heid

22 februari Nog geen week was hij naar school geweest, of het was al raak. De zevenjarige had keelpijn en koorts. Nou ben ik dolblij dat de scholen weer open zijn, maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. En wel dat je je kind bij klachten laat testen. Klasgenoten, leerkrachten en hun omgeving hebben simpelweg het recht om te weten of er corona rondwaart.