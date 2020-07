In de Loosdrechtse Plassen ligt een bijzonder Eindhovens eilandje: ‘Het is een heerlijke plek, je zit er in een eigen bubbel’

De naamgever van dit eiland, wijlen pastoor Louis Holtus, zou dit zonder twijfel meer dan jammer hebben gevonden. De pastoor van de Eindhovense ‘Villaparkkerk’ liet zich nooit tegenhouden om uit varen te gaan, zélfs niet in de oorlog.



Wat is het verband tussen Eindhoven en een eilandje in de Loosdrechtse Plassen? Daarvoor duiken we in een bijzonder stukje geschiedenis: hoe de passie voor varen van een priester en diens inzet om de jeugd van straat te houden leidden tot de jaarlijkse Holtuszeilkampen die tot op de dag van vandaag iedere zomer plaatsvinden.



Het onbewoonde eilandje wordt sinds 1948 beheerd door de Eindhovense Van Hasseltstichting. De eerwaarde Louis Holtus, die het in 1945 cadeau had gekregen, vond de verantwoordelijkheid voor de financiën en het onderhoud wel erg zwaar. Met de oprichting van een stichting werd dit probleem opgelost. Nu had Holtus het eilandje middels een handgeschreven briefje in eigendom gekregen: een bezoekje aan de notaris in 1949 maakte de schenking aan de nieuwe stichting officieel.