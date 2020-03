In de moestuin gaat afstand houden vanzelf. ‘Ik voel me hier veiliger dan thuis’

In het verzorgingstehuis mogen ze geen bezoek ontvangen, voor de boodschappen zorgen de kinderen en voor een praatje zijn ze afhankelijk van de telefoon. Natuurlijk is het allemaal in hun eigen belang maar nu heel Nederland schreeuwt dat ze binnen moeten blijven, willen senioren toch soms hun huis ontvluchten. Een volkstuin biedt dan uitkomst, zo merken ze bij de verschillende verengingen in de regio. Een eigen stukje grond, afstand houden gaat er bijna vanzelf en tijdens het spitten verdwijnen de zorgen even naar de achtergrond.