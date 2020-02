In de nieuwe apotheek van Catharina Eindhoven is heel veel mogelijk

Ziekenhuisapotheker Ralph van Wezel is nu al in zijn nopjes met wat er straks in het nieuwe gebouw allemaal mogelijk is. Zelf nog meer medicijnen maken dan nu al gebeurt, bijvoorbeeld. Maar ook de mogelijkheid om kant-en-klare steriele spuiten te maken, inclusief de medicatie. Dat kan in Europa nu nog maar in één ziekenhuis: het Isala in Zwolle. Daar komt het Catharina als tweede bij. Beide ziekenhuizen werken nauw samen op dit gebied. Van Wezel noemt het een ‘bereidingsapotheek', maar spreekt soms ook liefkozend over ‘het fabriekje’.