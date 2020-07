In de Pioenroosstraat: De eerste die aanbelt bij Rajesh

Een afspraak is in India een fluïde begrip. Anders dan een keiharde overeenkomst, moet je het meer zien als een soort intentie, hebben de jaren dat ik in het land heb gewoond me geleerd. Het verbaast me dan ook niets dat mijn Indiase straatgenoot met wie ik heb afgesproken, slaperig opendoet en vraagt of ik een dag later kan terugkomen. Dan maar ergens anders aanbellen. Even verderop doet Rajesh, ook al uit India, met een blij gezicht open. ,,Je bent de eerste die bij me aanbelt in de drie jaar dat ik in Nederland woon”, zegt de goedlachse Indiër die werkt bij NXP als security architect. ,,Ik was net van plan naar de Albert Heijn te gaan. Ga je mee?”