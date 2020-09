In de Pioenroosstraat: Een beetje Polen in Eindhoven

Na Nederlandse nummerborden, zijn Poolse kentekens een goede nummer twee in de Pioenroosstraat. De Audi van Maciej is één van die auto’s met een Oost-Europese kentekenplaat. Sommige Poolse straatgenoten komen en vertrekken uit de straat zonder echt ooit een voet aan de grond te zetten. Zonder dat de buurt er dus ook eigenlijk erg in had dat ze er überhaupt woonden. Ook als het aan Maciej ligt, verhuizen hij en zijn gezinnetje zodra ze in een dorp rond Eindhoven een huisje kunnen vinden. ,,We betalen hier namelijk erg veel huur. Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik besloten dat we voorlopig in Nederland blijven”, vertelt Maciej in de voortuin van zijn huurhuis. ,,Die beslissing geeft eigenlijk wel rust.”

Vijf uur 's ochtends

De 29-jarige Pool werkt bij een bouw,- en techniekbedrijf in Helmond. Daarvoor klaart hij klussen in het hele land. Dat betekent dat hij soms heel vroeg opstaat en bij het krieken van de dageraad in zijn Audi stapt. ,,Laatst had ik werk in Amsterdam, dan is het wel echt erg vroeg opstaan. Voor vijf uur ’s ochtends soms.”

Quote Mijn vrouw was al eerder naar Polen vertrokken om daar ons kind te krijgen Maciej

Op de armen van Maciej prijken forse tatoeages. Van karakters uit het computerspel God of War, zo legt hij uit. ,,Vroeger speelde ik behoorlijk veel, maar de laatste tijd kom ik daar eigenlijk niet meer aan toe.” Sinds ongeveer vier maanden is hij namelijk de trotse vader van dochtertje Malia. Dat betekent dat ons eigen zoontje met zijn zes maanden officieel niet meer de jongste is in de straat, bedenk ik wanneer Maciej over zijn prille vaderschap vertelt. Vrouw en kind zijn aan het rusten als ik hem tref, dus hen kan ik nu even niet zien. Was nog behoorlijk stressen, rond de bevalling, vertelt Maciej. ,,Mijn vrouw was al eerder naar Polen vertrokken om daar ons kind te krijgen. Zodra het zover was, zou ik die kant op gaan. Maar door alle corona-maatregelen was het helemaal niet duidelijk of dat allemaal wel zou lukken.” Uiteindelijk lukte het Maciej niet lang na de bevalling in Polen te arriveren. ,,Toch is de situatie nu nog steeds lastig met bezoek van familie en zo.”

Op zulke momenten helpt het dat er een behoorlijke Poolse gemeenschap is in Eindhoven, aldus Maciej. ,,Ik heb hier vooral vrienden uit Polen.” Boodschappen doen hij en zijn gezin overwegend in een Poolse supermarkt. ,,Het is vooral heel fijn dat je daar Pools brood kunt krijgen. Zo is het toch een beetje Polen in Eindhoven.”