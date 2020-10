In de Pioenroosstraat: Een nieuwe start in Eindhoven

Hij, zijn twee broertjes, zus en ouders vluchtten zo’n zes jaar geleden vanuit Libië naar Nederland. Het gezin woonde in Benghazi, maar daar was het te onveilig om te blijven, vertelt vader Bilal. ,,Het was ooit een hele mooie stad aan zee. Maar het is er nu nog steeds niet veilig.” De zes vluchtten met de boot uit Libië dat sinds de val van Khadaffi verder in chaos lijkt te zijn vervallen. Of dat niet een hachelijk avontuur was op de boot, vraag ik Mustafa. ,,Heel veel kan ik me niet herinneren, maar volgens mij vond ik het eigenlijk wel leuk om op zee te zijn”, zegt de wat verlegen, maar altijd vriendelijk lachende jongen. Zal het echt zo zijn geweest, vraag ik me af. Of is het een copingmechanisme om het vluchtdrama te verwerken?