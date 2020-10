In de Pioenroosstraat: Even goed uitwaaien met buurman en buurvrouw

SERIEEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie. Dit is de laatste aflevering van deze reeks.

Mijn eigen buren kende ik natuurlijk al wel voordat ik een jaar lang door de straat struinde en met bijna iedereen kennismaakte. Ze hoeven niet zo nodig met naam en toenaam in de krant, dus heten ze in dit stukje gewoon ‘buurman’ (aan de ene kant) en ‘buurvrouw’ (aan de andere kant). Het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ gaat eigenlijk wel op. We treffen het namelijk met ze. Het zijn kleine grote dingen die de kern van die spreuk vatten. Zoals plantjes water geven als we op vakantie zijn, onze vuilcontainer weer op zijn plek zetten als we dat zelf zijn vergeten, of met een babybadje op de proppen komen vlak nadat ons menneke werd geboren.

Laatste aflevering

Ze gaan vaak samen een flink end wandelen, buurman en buurvrouw, en ze hadden me al een paar keer uitgenodigd eens mee te gaan. Hoog tijd om voor de laatste aflevering van deze reeks verhaaltjes maar eens met mijn eigen buren aan de wandel te gaan.

,,We gaan niet zomaar een blokje om hè, we gaan echt een stevig stuk lopen”, waarschuwt buurman voordat het werkelijk zover is. Ik heb m’n wandelschoenen dus maar aangetrokken voor de frisse herfstwandeling. Wic, de energieke bruine labrador van buurvrouw gaat ook altijd mee.

Wandelen is zo’n beetje volksuitje nummer één geworden sinds veel andere manieren van ontspannen door de coronacrisis de pas werden afgesneden. Ook voor mijn buren geeft een stevig stuk lopen broodnodige ontspanning. ,,We hebben echt geluk dat we zoveel groen hebben hier in de buurt”, meent buurvrouw.

Leider van een jeugdteam

Even later passeren we het terrein van voetbalclub RPC, waar buurman leider is van een van de jeugdteams. Ook die activiteit ligt voorlopig op zijn gat. ,,Super jammer. We hebben namelijk nog maar net een nieuwe kantine. Maar ja, het is maar even zo.”

Weer wat verder houden we halt aan de Tongelreep. Wic neemt een frisse duik in het water. Een idyllisch stukje Eindhoven, concluderen we. ,,Als je niet beter zou weten, zou je bijna denken dat we in de Ardennen zijn’, meent buurman.

De stappenteller van buurvrouw laat even later weten dat ze die dag de grens van 10.000 is gepasseerd. We zijn dan al bijna twee uur onderweg, allemaal flink uitgewaaid en weer bijna terug in de Pioenroosstraat. Buurman lijkt de tijd even helemaal vergeten te zijn. ,,Wat mij betreft kunnen dit soort wandelingen niet lang genoeg duren.”