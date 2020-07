In de Pioenroosstraat: Giordano staat nog met één been in Italië

In de Pioenroosstraat EINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Afgelopen week las ik in deze krant over de lakse opvolging van coronaregels in de stad. Daar doe ik zelf aan mee, besef ik wanneer ik kennis maak met Giordano. Of ik binnen mag komen, vraag ik er achteloos vanuit gaande dat dit wel zou kunnen. ,,Liever niet”, antwoordt de 26-jarige Italiaan echter. ,,Er komen straks Italiaanse vrienden en er is niet genoeg ruimte om afstand te houden als jij er ook bent. We zijn voorzichtig. Ik heb van vrienden en familie in Italië gehoord hoe erg het virus kan toeslaan. Dus liever dat we buiten praten.”

Lastig uit te leggen

Voor ik het weet, hebben we het over politiek. Over het Europese steunfonds waarover Italië en Nederland in de clinch lagen. ,,Zoals met wel meer dingen, ligt de waarheid van dat dispuut waarschijnlijk in het midden”, meent Giordano. Zijn verhaal is zoals dat van veel jonge internationals in de regio: na zijn studie electrical engineering aan de TU/e bleef hij plakken in de stad. Hij is nu aan de slag bij een startup. Wat ze doen? Beetje lastig uit te leggen. ,,Maar we ontwikkelen SFP-modules. Het heeft allemaal te maken met internet en het optimaliseren en versnellen ervan.”

Met een Italiaan spreek je natuurlijk ook even over eten. Een goede pasta carbonara, dat is het favoriete gerecht van mijn Italiaanse straatgenoot. Vooral in Rome is dat kostje hemels, zo meent Giordano die zelf uit het stadje Macerata komt, op zo’n 200 kilometer van de Eeuwige Stad. ,,Als ik in Italië ben, probeer ik een beetje te pendelen tussen mijn geboortestad en Rome. Want daar woont mijn vriendin.”

Interessant werk

Mede daarom staat Giordano nog altijd met één been in zijn thuisland. De afstand valt hem zwaar, zo vertelt hij. De coronacrisis maakte het er niet makkelijker op. ,,Ooit wil ik wel terug naar Italië, maar de mogelijkheden om goed en interessant werk te doen, zijn hier gewoon veel beter.” We praten verder over de consequenties van het vertrek van veel hoogopgeleide jonge Italianen uit hun thuisland. Verschillende vrienden van Giordano wonen en werken in het buitenland. Aan Nederland went hij langzaam maar zeker. ,,Die directe aanpak van jullie, daar heb ik wel even aan moeten wennen. Maar nu zie ik er ook de voordelen van in.”

De smaak van fietsen heeft hij ondertussen ook helemaal te pakken. ,,Dat vind ik toch wel een van de fijnste gewoontes van hier. Ik hoef trouwens niet zo nodig op de foto, dus als je wilt mag je een foto van mijn fiets maken.”