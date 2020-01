In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Alle drie bij de 'Appie' aan het werk

SerieEINDHOVEN - Op dagen dat energieverkopers, collectanten of Jehova's getuigen hun ronde doen in de straat, sta ik nogal eens voor een dichte voordeur. Ik geef mijn straatgenoten geen ongelijk, want met name die eerste groep heb je niet zomaar afgeschud. De voordeur van Ugur Yilmaz gaat wel open, ondanks een klein legertje deurkoopmannen een stuk verderop.

Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat?

Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie. Aanvankelijk lijkt hij niet te begrijpen dat ik niks kom verkopen. Zoon Serhat van 18 heeft dat wel snel in de smiezen en vraagt aan zijn vader of ik binnen mag komen. Of ik m'n schoenen uit moet doen, vraag ik. ,,Liever wel", zegt Serhat.

In de keuken ligt een gigantische stapel ongebakken loempia's die moeder Arzu die middag heeft gerold. Ugur draagt een shirt van Fenerbahçe, zijn favoriete voetbalclub. ,,Vroeger ging ik nog wel eens in een buurthuis wedstrijden kijken. Maar nu houd ik het vooral vanuit thuis in de gaten." Op zijn zevende emigreerde Ugur vanuit Turkije naar Nederland. Als het even meezit, gaan hij en zijn gezin daar nog ieder jaar naartoe. ,,Met de auto, anders is het veel te duur." De vader des huizes werkt al 25 jaar bij de DAF, waar hij het heeft geschopt tot teamleider. ,,Gaan snel hoor, die jaren."

Studerende kinderen

Over carrière gesproken: de kinderen van het gezin doen het goed. Dochter Gizem (20) is ondertussen aangeschoven en vertelt over haar opleiding als doktersassistente. Ook Serhat is aan de studie, technische bedrijfskunde aan de TU/e. ,,Is wel pittig hoor", bekent hij, terwijl de inmiddels gefrituurde loempia's op tafel staan die ik niet afsla wanneer ze door het vriendelijke gezin worden aangeboden. ,,Tot nu toe is het vooral veel wiskunde. Da's toch wel een ander niveau dan op de middelbare school."

,,Je zult wel trots zijn op je kroost", leg ik voor aan Ugur, die net als de hele tijd kort van stof is. ,,Zeker", oordeelt hij resoluut.