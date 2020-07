In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Altijd iets te knutselen bij David en Marie

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

David is nogal een handige Harry. Hij legt net de laatste hand aan een vlondertje in de voortuin als ik hem, zijn vrouw Marie en zoon Philip tref op een zonnige zondag. ,,Zo, klaar. Niet slecht”, stelt hij tevreden waarna hij zichzelf op een koud pilsje trakteert. Een buurvrouw van een eind verderop is in de voortuin op bezoek met haar zoontje die samen met Philip in en om het huis rent.

,,Toen we dit huis kochten, was het helemaal uitgewoond door studenten die voor ons hier woonden. We moesten onszelf echt dwingen om de mogelijkheden door alle troep heen te kunnen zien. Ondertussen ben ik al aardig op weg, maar er is altijd wel iets te knutselen”, zegt de vriendelijke David trots, terwijl hij me rondleidt door het huis dat inderdaad al een behoorlijke metamorfose blijkt te hebben ondergaan. Ook voor zijn beroep komen zijn twee rechterhanden van pas. ,,Ik maak indoor speeltuinen. Leuk, kan ik lekker dingen maken.”

Speeltuinparadijs

Voor een speeltuinenmaker, is het speeltuinparadijs in de eigen achtertuin eigenlijk best bescheiden. ,,Komt omdat ik zoveel binnen bezig ben geweest. Mijn zoon van twaalf, die nu niet thuis is, heeft hier in de achtertuin zijn eigen werkplaats. Hij is vooral van de elektra, ikzelf meer van het hout”, vertelt David waarna hij de twee werkplaatsen laat zien. In de voortuin ontstaat ondertussen een behoorlijk zoete inval. Een andere buurvrouw van om de hoek moet nog een plankje gezaagd hebben. ,,Kom maar hier”, zegt David. Binnen een handomdraai glijdt de plank over de decoupeerzaag die staat uitgestald op de stoep.

Tweetalig opgevoed

Ondertussen klets ik verder met Marie, die oorspronkelijk uit Duitsland komt. Philip wordt tweetalig opgevoed, zo legt de docente Duits en IT aan het Summa College uit. ,,Ik denk dat hij daar later veel profijt van zal hebben.” Inmiddels melden zich nóg meer vrienden in de voortuin bij het stel. Wat wonen er toch eigenlijk veel aardige mensen in de straat, denk ik, nippend aan een apfelschorle die Marie voor me heeft geprepareerd. Omdat een andere afspraak zich alweer aandient, verlaat ik het gezelschap. Later die dag loop ik toevallig nog een keer voorbij wanneer Marie net een grote pan eten op tafel zet in de voortuin. ,,Eet je een hap mee?”, vraagt ze enthousiast met een uitnodigend gebaar. ,,Nee, ik heb net zelf gegeten”, zo sla ik het aanbod voor nu af. ,,Maar een volgende keer schuif ik graag eens aan.”