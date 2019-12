In de Pioenroosstraat in Eindhoven: De Groothertog van Stratum

Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat?

Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie. ,,Man, ik ben eventjes bloedlink. Ik moet echt m'n agressie kwijt nu", zegt hij nog voordat we handen hebben geschud. Hij versplintert nog een paar blokken.

André praat veel. Heel veel. Hij rijgt de anekdotes aaneen. Zoals over die keer dat hij op Google Streetview kwam te staan ,,juichend in de voortuin met een fles wijn in de hand en twee vrouwen aan mijn zijde." Maar waarom is hij eigenlijk zo boos? ,,Onze drummer heeft zonder overleg een optreden in Gouda bevestigd. Dat terwijl we hebben afgesproken dat we shows verder weg dan vijftig kilometer niet doen. Of ze moeten heel bijzonder zijn. Nondeju, m'n bloed kookt ervan. Ik heb niet zo'n zin meer om keilang onderweg te zijn om vervolgens in een lege kroeg te spelen waar alleen twee gasten achter een gokautomaat staan. Ik wil ook af en toe eens een weekendje weg kunnen met m'n vriendin. Bij ASML werk ik best vaak in het weekend namelijk."

Bermudadriehoek van gezelligheid

De band waarop bassist André doelt, is Red Devil. Ik kende het rocktrio eigenlijk nog niet, maar zie later die avond op YouTube dat ze van wanten weten. Plankgas, rechtdoorzee rock Eindhoven Rockcity-stijl. André laat me zijn domein zien. ,,Ik zit het hele jaar door buiten. Ook in de winter. Ik gooi het kacheltje aan en dan is het heerlijk warm. Het is hier eigenlijk een soort Bermudadriehoek van gezelligheid", zegt hij terwijl hij wijst richting twee andere huizen in de buurt waar ze ook nogal van de zoete inval en van de borrel houden.