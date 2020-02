In de Pioenroosstraat in Eindhoven: De ultieme espresso bij Wouter Strietman

Voor ik zelf de proef op de som mag nemen, kletsen we natuurlijk over koffie. Er schalt jazz door de speakers in de woonkamer van de koffie-adept, die in 2011 afstudeerde aan de Design Academy. Voor zijn studie toog hij vanuit Amsterdam naar Eindhoven. ,,Tja, dat voelde in het begin toch alsof ik in een soort gat terechtkwam." Ondertussen heeft Strietman zijn draai wel gevonden in het zuiden van het land. ,,Al is de kans groot dat mijn vriendin en ik weer teruggaan naar Amsterdam." Op Sectie-C heeft hij zijn werkplaats waar hij zijn eigen espressomachines eindeloos kan finetunen.