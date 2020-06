In de Pioenroosstraat in Eindhoven: De vlag mag eindelijk uit bij Derman

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Het hing al even in de lucht, maar pas op het moment dat het hoge woord er officieel uit was, ging bij de 17-jarige Derman de vlag uit: geslaagd! Sinds een week of wat hangt er fier een driekleur uit het raam in de Pioenroosstraat. ,,Ik wist natuurlijk al dat ik hoogstwaarschijnlijk zou slagen, maar pas op het moment dat ik echt het verlossende telefoontje kreeg, durfde ik de vlag uit te hangen. Toch wel een opgelucht gevoel”, vertelt de inmiddels oud-leerling van het Vakcollege Eindhoven in de achtertuin van het ouderlijk huis. Vader Yasin verorbert met smaak een paar bieflappen zittend voor de tv. Moeder Ayse mengt zich onder het genot van een sigaretje in het gesprek. ,,Uiteindelijk wil ik leraar worden”, blikt Derman vooruit. ,,Maar met mijn huidige diploma kan ik nog niet op de Pabo worden toegelaten. Ik ga dus eerst nog een verkopersopleiding doen. Ondertussen ga ik flink veel werken bij de Albert Heijn.” Daar werkt hij onder andere samen met een paar andere jongeren uit de Pioenroosstraat met Turkse ouders. ,,Grappig ja. Het is alsof alle jongeren in de straat in de supermarkt werken.”

Honderd buurmannen

De ouders van Derman wonen al ruim 30 jaar in de straat. Vader Yasin werkt al die tijd bij een kuikenbroederij in Veldhoven. Voordat hij in zijn huidige huis neerstreek, woonde hij in een ander huis in de Pioenroosstraat. ,,Ik heb al honderd buurmannen voorbij zien komen”, zegt hij al etend.

Normaalgesproken vertrekt het gezin rond deze tijd naar familie in Turkije. Dat zit er vanwege de coronacrisis dit jaar niet in. Tja, het is eenmaal zo, concluderen de gezinsleden gelaten. Een lange zomer in eigen land ligt in het verschiet.

Uit de hand gelopen