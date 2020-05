In de Pioenroosstraat in Eindhoven: een moestuin geboren uit verveling

,,Was jíj dat van de bitterballen?” Een vlaag van herkenning klinkt door in de stem van Sander. Anderhalf jaar voor het huidige gesprek, hebben we elkaar namelijk al kort ontmoet zonder dat het echt in het bewustzijn doordrong. Ik vond destijds een briefje in de bus van een paar deuren verderop. Dat er een housewarming-party gegeven werd, stond erop. En dat het misschien dus wat rumoerig zou worden. Daags ervoor vierde ik zelf mijn veertigste verjaardag. Ik zat met een kater en een gigantische zak niet verorberde bitterballen in de maag. Die komen vast van pas bij de housewarming van die gasten, dacht ik, waarna Sander ze verrast en dankbaar in ontvangst nam.