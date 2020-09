In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Even wennen na een flinke smak

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Dat uitgerekend fietsen en lopen nu even moeilijk gaan, daar moet Hein nog behoorlijk aan wennen. Want normaalgesproken fietst of loopt hij overal naartoe. ,,Naar familie in Hasselt bijvoorbeeld. Als ik zei dat ik naar ze kwam lopen, zeiden ze dat ik niet goed wijs was. Maar ik vind het gewoon fijn om te lopen. Alles op mijn eigen tempo, lekker op mijn gemak”, vertelt de 75-jarige Hein, zittend in zijn woonkamer waar hij nu al 36 jaar woont.

Een paar weken geleden kwam abrupt een einde aan die lange wandeltochten. ,,Ik wilde met vrienden gaan eten bij restaurant Tante Kees. Ik wandelde er naartoe door de Genneper Parken en had ineens het gevoel dat ik voorover viel en moest hollen om niet te vallen. Uiteindelijk viel ik toch.” Het was een flinke smak. ,,Ik bloedde als een rund. En mijn neus staat nog steeds een beetje scheef”, zo blikt Hein terug. Een flinke korst op zijn voorhoofd herinnert aan de noodlottige val. Een dag nadat we elkaar spreken, heeft Hein een afspraak bij de neuroloog om te kijken wat er nu eigenlijk gebeurd kan zijn.

Dodentocht van 100 kilometer

Hij somt nog maar eens een paar wandeltochten op die hij in het verleden heeft ondernomen. ,,De wandelversie van de Elfstedentocht, de vierdaagse in Nijmegen, maar die vond ik eigenlijk te druk, een paar Kennedymarsen en de Dodentocht in België. Dat is een tocht van honderd kilometer.”

Maar ja, voorlopig moet hij het rustig aan doen, vermoedt Hein. Al sjokt hij nog regelmatig door de woonkamer. Om knipsels te zoeken bijvoorbeeld van oude krantenartikelen die hij interessant vond. Hij duwt me een opstel in mijn handen dat hij schreef over de schilder Marc Chagall. De Bijbel Als een Circus, heet het epistel. In het huis ruikt het naar het verleden. Een beetje zoals het ook bij mijn opa en oma rook, zeg ik tegen Hein. ,,Ik heb al het meubilair overgenomen van mijn ouders. Zij woonden in Gestel. Ondertussen ben ik de laatste die over is van het gezin. Allebei mijn zussen zijn overleden.”

Eigenlijk priester willen worden

Zelf heeft Hein altijd alleen gewoond. ,,Ik wilde eigenlijk priester worden, maar omdat ik mijn studie theologie niet haalde, ben ik pastoraal werker geworden in de Don Bosco-parochie op het Mimosaplein.” Dat alleen wonen gaat nog redelijk, vertelt hij. ,,Toch zoek ik naar een appartementje of zoiets. Ik had me ingeschreven voor de nieuwbouw aan het Floraplein. Dat hele plan bleek uiteindelijk niet door te gaan. Voorlopig zit ik dus nog wel een tijd hier.”