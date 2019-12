In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Glen is dankbaar ondanks alles

Ik heb geen geheimen

Glen gaat snel op de praatstoel zitten nadat we elkaar hebben ontmoet. Ik vraag hem tot drie keer toe of ik het wel allemaal mag opschrijven en publiceren. ,,Ja hoor, ik heb geen geheimen", antwoordt hij resoluut. Hij woont nu zo'n drie jaar in de Pioenroosstraat. Maar liever gaat hij hier weg. ,,Ik voel me hier gevangen", vertelt hij nadat hij een sigaret heeft opgestoken. Ongeveer vijf jaar terug kreeg Glen een herseninfarct. ,,Ik woonde toen nog in mijn eigen huis in Valkenswaard. Had een vrouw, een baan in de bouw, alles. Maar vanaf toen is het snel gegaan", doet hij uit de doeken. ,,Mijn vrouw is bij me weg en het huis heb ik onder druk van mijn bewindvoerder verkocht. Had ik nooit moeten doen, want daarna vond ik nergens woonruimte. Ik ben in Lobith terechtgekomen, maar snel daarna toch maar terug naar het zuiden, hier naar dit kamertje in de Pioenroosstraat."