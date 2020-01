In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Het verdriet om Hans gaat nooit weg

SerieEINDHOVEN - Ook al is het winter wanneer ik bij hem aanbel: de 73-jarige Piet loopt lekker op blote voeten door zijn huis. Ik meen kleurverschil te zien op zijn goeddeels bruine voeten. Op sommige plekken is het wat witter. Vermoedelijk daar waar de banden van slippers lopen die hij in zijn tweede thuisland Sri Lanka draagt.

Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie. Piet is voor de feestdagen even in het land, zo legt hij uit. Sinds 1986 heeft hij een huis in de Pioenroosstraat, maar liever nog is hij in het Zuid-Aziatische eiland. Daar woont hij niet ver van de kust. Hij runt er een stichting die kansarme jongeren op weg probeert te helpen.

Het reizen naar Sri Lanka valt hem de laatste tijd alleen wel wat zwaarder. Al snel komt het gesprek op het verlies van zijn grote liefde Hans, nu ruim tweeënhalf jaar geleden. Meer dan veertig jaar deden ze nagenoeg alles samen. ,,Ik kan er nog steeds niet bij hoe snel het allemaal is gegaan nadat hij ziek bleek te zijn. In drie weken tijd was het voorbij. Daarvoor zat Hans altijd vol leven, ook al was hij al 85. We hadden de retourtickets al geboekt", zegt Piet hoofdschuddend.

Het grote verdriet van Piet is haast tastbaar aanwezig in de woonkamer. De geur van gebakken aardappeltjes die hij in zijn eentje heeft verorberd, ebt er langzaam weg. De kamer staat vol snuisterijen. Veel hebbedingetjes uit Sri Lanka staan opgesteld in een grote vitrine. ,,Sommige mensen leven liever in een leeg huis, ik heb het graag helemaal vol." Er hangt een schilderij met de beeltenis van Hans. ,,Hebben vrienden in Sri Lanka gemaakt", verklaart Piet geëmotioneerd. Achterin de woonkamer heeft hij een altaar gemaakt. Vijf elektrische kaarsen verlichten een foto van de handen van de overledene. Love Forever, Forever Love, prijkt op linten eronder. ,,Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt. Maar dat klopt niet. Het verzacht alleen een beetje."