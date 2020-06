In de Pioenroosstraat in Eindhoven: katalysator meteen gestolen bij tijdelijke bewoner

‘Bel stuk, graag kloppen op het raam’, staat geschreven op een briefje dat zit geplakt achter de voordeur van een pand waar een jaar of tien geleden nog Cafetaria-Shoarma Ammy was gevestigd. De geur van frituurvet is ondertussen wel uit de muren getrokken, vertelt Arjan die voor ongeveer een maand resideert in het huis dat eigenlijk eigendom is van zijn goede Chinese vriend Jack. Het zit Arjan allemaal even niet mee. “Mijn eigen huis in Den Haag wordt grondig verbouwd. Half maart zou alles klaar zijn, maar ja, door de coronacrisis is er enorme vertraging opgelopen. De meeste werknemers van de aannemer komen uit Oost-Europa en die vertrokken rond die periode met de noorderwind.”

Ceremoniemeester

En dus moest de IT-specialist samen met zijn vriendin (hij heeft haar leren kennen op internet en nadat hij haar opzocht in haar thuisland Indonesië sloeg de vonk echt over) plots op zoek naar een andere woning. Via een ander tijdelijk onderkomen in Krimpen aan de IJssel, kwam het stel in Eindhoven terecht in een pand dat net als meerdere huizen in de Pioenroosstraat in drie aparte woonlagen wordt verhuurd. “Het grootste deel van mijn jeugd heb ik in Nuenen gewoond. Leuk dus om weer even terug te zijn in de regio. Ik ken de pandeigenaar Jack van een project dat ik ooit in de gemeente Haarlemmermeer deed. Ben nog ceremoniemeester geweest op zijn bruiloft. Dat was me een gigantisch festijn. Als ik hier in huis een paar klusjes voor hem zou doen, kon ik even hier wonen.”