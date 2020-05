In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Leanja witgoed rots in de branding

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Goed fout vind ik ze vaak: titels die zijn samengetrokken uit delen van verschillende namen. Zo overwogen mijn bandmakkers en ik kortstondig om ons Mebarumini (Merijn, Bas, Ruud, Michiel, Niels) te noemen. We waren vijftien. Uiteindelijk werd de naam gevetood, werden we Average Idiots en hielden we het welgeteld één optreden vol. Onlangs kwam ik erachter dat ook de Kortonjolaan zo in elkaar steekt. Kor, Anton en Joseph gaven Villa Kortonjo en later ook de bijgelegen laan hun naam.

In de Pioenroosstraat huist al sinds 1956 het witgoedbedrijf Leanja. Ik vermoedde jaren dat het een afkorting was van Leo en Anja. Maar nee, zegt Erwin Jansen terwijl hij op een klapstoeltje in de voortuin de laatste zonnestralen van de dag opvangt. ,,Leo en Anneke Jansen, dat waren mijn opa en oma. Die zijn het bedrijf begonnen. Uiteindelijk heb ik de zaak van mijn vader overgenomen.” Erwins vrouw Karin en dochtertje Rosa drentelen ook in de voortuin. Rosa likt een paar keer van een cornetto en heeft er dan genoeg van. ,,Ze heeft net een paar dikke pannenkoeken op”, verklaart Karin.

Herdenktegel

Op de stoep voor de deur ligt een Stolperstein, een herdenktegel voor de Joodse bewoonster Betje Caneel die tot 1943 hier woonde, voor ze in Sobibor werd vermoord. Ik wijs erop en we zijn even stil.

Op het raam waarvoor Erwin zit, fonkelen in het bedrijfslogo dezelfde sterren als in het voormalige Philips-beeldmerk. ,,Die heeft vormgever John Heijink voor me gemaakt. Hij maakt ook keigave strips over futuristisch Eindhoven”, vertelt hij. ,,Vroeger was het hier één en al bedrijvigheid in de straat trouwens. Toen barstte het van de bedrijfjes. Langzaam maar zeker zijn ze allemaal verdwenen.”

Leanja is dus een rots in de branding. De eigenaar werd in het huis pal naast zijn huidige geboren. Na een tijdje elders kwam hij begin jaren negentig weer terug op zijn oude nest in de Pioenroosstraat. Bijna dan. ,,Ik ga hier ook niet meer weg. Vind het heerlijk hier. Het heeft nog echt dat volkse van vroeger.”