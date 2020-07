In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Liever een kat die al iets heeft meegemaakt

Hoeveel huisdieren er in de Pioenroosstraat wonen, weet ik niet. Jammer eigenlijk dat ik dat vanaf de allereerste bezoekjes in de straat niet heb geturfd. Nu ik dan toch aan het tellen geslagen ben: bij Andy en Karin kan ik vijf streepjes zetten bij de categorie katten. Saba, Heaven, Cane, Morgan en Hla hebben zich in verschillende hoekjes van het huis verstopt. ,,Die laatste naam betekent prachtig in het Birmaans. Hla is namelijk ook een Birmaanse kat”, vertelt Karin. De meeste katten die ze hebben, komen van het asiel. ,,We gaan meestal juist voor de kat die niemand anders wil hebben. We nemen liever een kat in huis die al heel wat heeft meegemaakt.”

Snoepje voor de kat

Dat is ook het geval met één van de beestjes die voor me zit. Het is me even ontschoten of het nu Saba, Heaven, Cane of Morgan is. Hla is het in ieder geval niet, want dit is volgens mij geen Birmaanse kat. ,,Ze wil een snoepje”, legt Karin uit. ,,Gasten geven haar namelijk altijd iets te eten.” Ik probeer te verbergen dat ik katten, anders dan honden, eigenlijk nooit zo goed kan lezen. Ik gooi de kattenbrokjes die Karin me heeft aangereikt wat ongemakkelijk voor me op de grond in de hoop het beestje tevreden te stellen.

,,Op het hoogtepunt hadden we elf katten”, zegt Andy. ,,Daar zaten ook redelijk wat jonkies bij”, vult Karin aan. ,,Nu we wat ouder zijn, mogen we waarschijnlijk geen katten meer opvangen uit het asiel. Er is namelijk een maximumleeftijd aan gesteld.”

Met de straat aan de yoga

Het stel behoort overigens tot het meubilair van de Pioenroosstraat. 24 jaar wonen ze nu in hun huis. ,,En daarvoor woonden we acht jaar in een ander huis, even verderop in de straat”, merkt Andy op. Grappig, bedenk ik, Andy en Karin zijn al het vierde stel dat ik tegen ben gekomen dat eerder in een ander huis in de Pioenroosstraat heeft gewoond. Heel wat veranderd natuurlijk, in al die jaren, zo vinden de twee. ,,De meeste middenstand is wel weg. En vroeger was het toch een stuk gezelliger. Dan gingen we bijvoorbeeld met een heel stuk van de straat aan de yoga, met één of andere yogaleraar die hier toen ook woonde.”

Blijkbaar kun je op Google Streetview zien hoe de straat er vroeger uitzag, zo zegt Andy waarna hij achter de computer duikt. Na even zoeken, komen we uit in 2008, toen auto’s in de straat veel hoekiger leken. ,,Als we goed kijken, komen we misschien nog wel een van onze oude katten tegen.”