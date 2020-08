In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Massiel is druk met van alles en nog wat

Massiel wilde nét gaan hardlopen op het moment dat ik bij haar aanbel. ,,Ook nog eens voor de eerste keer. Ach, dat kan altijd morgen nog. Kom maar binnen.” Eigenlijk woont ze met een paar huisgenoten in dit studentenhuis. ,,Vanwege vakantie en corona zijn al mijn huisgenoten bij hun ouders. Ik doe dus maar net alsof het hele huis van mij is.”

In de vrij lege woonkamer staat een laptop op tafel opengeklapt. Massiel studeert Sustainable Innovation aan de TU/e. ,,Al behoorlijk lang. Zo lang dat niet iedereen het hoeft te weten”, zegt ze lachend waarna ze het geheim wel aan mij verklapt. De studente werd geboren op de Dominicaanse Republiek. Toen ze een jaar of drie oud was, vertrok ze met haar ouders naar een dorpje in Overijssel. ,,Daar heb ik gewoond tot ik in Eindhoven terecht kwam. In het begin moest ik even wennen. Vooral aan de Limburgers op de universiteit die ik niet kon verstaan. Maar het was ook ontzettend fijn. Vooral de openingstijden. Op dinsdagavond om 21.30 uur kun je normaalgesproken gewoon nog naar de bioscoop of zelfs boodschappen doen. Dat was in Overijssel echt niet zo hoor.”

Ingeburgerd in de stad

Ondertussen is Massiel helemaal ingeburgerd in de stad. Ze werkt bij de Burger King op het station. Maar de focus gaat de komende tijd toch echt op afstuderen. ,,Daarna wil ik een school bouwen op de Dominicaanse Republiek, gemaakt van containers.” Daarbij komt de opgedane kennis van de studie van pas. ,,De laatste jaren ben ik vooral in de ban van de Tiny House Movement. Omdat ruimte op een eiland als de Dominicaanse Republiek schaars is, moet je creatief zijn. Hoe cool zou het zijn als ik daar een zelfvoorzienend gebouw ga maken?”

Ideeën genoeg. Maar ja, dat is ook een beetje het probleem, zo geeft Massiel aan. Ze is altijd druk met van alles en nog wat. ,,Zo heb ik veel werk gedaan bij een Christelijke studentenvereniging. Toen vond ik nog dat heel Nederland Christelijk moest worden”, zegt ze de armen spreidend. En, o ja, er zijn ook nog de opblaaspoppen. De site van de Kamer van Koophandel leerde me ooit al dat er een verhuurbedrijf van opblaaspoppen in de straat gevestigd was. Het was me even ontgaan dat dit de bewuste plek is. Voor ik het weet, blaast Massiel één van de 3,5 meter hoge exemplaren op in de voortuin. ,,Een oude bewoner van het huis is hiermee begonnen. Toen hij hier vertrok, vroeg hij of ik het stokje kon overnemen. Nou ja, dat kon er ook nog wel bij.”