In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Misschien al het langst in de straat

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Wat kan er in korte tijd veel veranderen. Toen ik een paar maanden geleden voor het eerst bij Chris en Charlotte op bezoek ging, was er nog geen pandemie, hadden ze nog maar één kleinkind en was onze eigen zoon nog niet geboren. Aan die pandemie hoeven we misschien geen woorden meer vuil te maken. Veel leuker is het dat Chris en Charlotte ondertussen drie kleinkinderen hebben, vertelt ze wanneer ik een geleend boekje (waarover later meer) kom terugbrengen. Toen Charlotte blauwe vlaggen voor ons raam zag, duwde ze een heel lief kaartje in de bus om te feliciteren met onze eigen geboortegolf.

Niet zo happig

Chris en Charlotte zouden best eens de bewoners kunnen zijn die al het langst in de Pioenroosstraat wonen. In 1977 kochten ze hier hun huis. Toen ik het eerst bij ze langskwam, was Charlotte niet zo happig op een opgetekend verhaaltje. ,,Wij hebben helemaal niet zo’n bijzonder verhaal”, stelde ze, waarna ik uitlegde dat dit ook helemaal niet hoeft.

Eerst maar eens praten, stelde ik voor. Vooral over vroeger natuurlijk. Chris prepareerde een kop rooibosthee en Charlotte vertelde over het jaar waarin ze het huis kochten. ,,Voordat we samenwoonden, woonde ik op kamers, ook hier in Stratum. Ik studeerde voor radiologisch laborant.” Chris begon zijn carrière bij de DAF. ,,Daarna heb ik nog allerlei baantjes gehad. Goh, ik moet eens goed nadenken om ze allemaal op te kunnen sommen.”

Quote Tegenwoor­dig is het contact wel wat minder Chris Uiteraard is er veel veranderd in de straat, zo concludeerden de twee. ,,Vroeger deden we veel samen hier. Dan gingen we een pilsje drinken in de kroeg hierachter op de Leenderweg. Tegenwoordig is dat contact wel wat minder”, aldus Chris, die oorspronkelijk uit de Korenbloemstraat komt. ,,Vroeger had de buurt hier niet zo’n goede naam.” Ik vertelde dat ik ooit een interview las met oud-wielerploegleider Jan Gisbers, waarin hij de Pioenroosstraat The Bronx van Eindhoven noemde. ,,Dít hier is trouwens het ouderlijk huis van Gisbers”, stelde Chris daarop tikkend met zijn vinger op tafel om zijn punt kracht bij te zetten.

Erg honkvast