In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Moord in het huis van Man From The South

Ik heb dus nogal een binnenkomer bij muzikant Paul van Hulten, ook bekend als Man From The South, als ik vertel wat er vroeger in zijn huis is gebeurd. Hij is er even stil van. De moordenaar bleek zijn vrouw te hebben gewurgd. Daarna gooide hij haar van de trap zodat hij aanvankelijk kon beweren dat het een ongeluk was. Niet snel erna kwam de duistere toedracht boven water. ,,Schrik je ervan?", vraag ik. Paul laat het even bezinken. ,,Nee, niet echt. Het is ook al lang geleden. Maar ik weet niet of ik het wel ga vertellen aan mijn vriendin.”



Paul komt geaard over. Flapt er niet zomaar wat uit, maar kiest zijn woorden geduldig. Aan de muur hangen een paar mooie gitaren en bassen van het merk Rickenbacker. Katten Vladimiromic en Roald drentelen rond. ,,Ik praat soms met ze in m'n eigen kattentaaltje. Smoddeboy, zeg ik dan. Of Smeddebekkie. Het zijn me nogal types, die twee", zegt Paul terwijl hij een ongelofelijk straffe bak koffie zet. ,,Ik drink geen koffie, dus geen idee of het te drinken is."