In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Pools praten met een vertaal-app

In de Pioenroosstraat EINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Van verschillende straatgenoten hoor ik dat ze het jammer vinden dat er zoveel verloop is in sommige huizen. Ze zeggen soms geen flauw idee te hebben wie er naast ze woont. Vaak zijn het arbeidsmigranten die komen en gaan. Communicatie met hen verloopt vaak stroef, heb ik ook zelf ondervonden. Zo stond ik een tijdje te hannesen met vertaal-app Google Translate bij een huis waar een paar Chinezen wonen. Essentie van het gesprek: ,,We kunnen alleen met je praten als onze baas er ook is. Bovendien zijn we nu dronken.” Bij een huis waar een paar Poolse schilders wonen, heb ik vaak vergeefs aangebeld. Eén keer deed iemand met slaperige ogen open: of ik op zondag kon terugkomen, want de rest van de week was hij ofwel aan het werken, of aan het rusten. De zondag erop stak hij zijn hoofd uit het raam om te kijken wie er was, zag mij staan en negeerde mijn aanwezigheid prompt.

Nummersloten

Met Ernest lukt het wel om een gesprekje aan te knopen. De verhuur in het appartement waar hij even is neergestreken, verloopt zeer kortstondig, vermoedt ook een buurjongen met wie ik spreek voordat ik aanklop. Voor het huis hangen drie grote brievenbussen, met daarboven nummersloten waar de tijdelijke bewoners hun sleutels kunnen ophalen.

Ernest doet met ontbloot bovenlichaam open. Even later trekt hij voor de foto gauw een shirt aan. ,,Only Polish”, zijn de summiere woorden die hij over de grens spreekt. Na een stroeve start, leer ik Ernest toch een beetje kennen. Zij het weer met behulp van Google Translate. Samen lachen we om deze manier van spreken. Ernest woont pas twee weken in de straat. En over twee weken is hij alweer weg, zo vertelt de installateur van sprinklerinstallaties. Hij is vader van een tweeling van anderhalf. ,,Na de huidige klus heb ik een week vakantie en ga ik ze weer zien in Polen. Dat is nu alweer meer dan een half jaar geleden.”

Te gecompliceerd

Hij werkt hard. Twaalf uur per dag, zes dagen in de week. ,,Daar staan wij Polen ook bekend om”, lees ik af op de telefoon. Ik geef het hem te doen. Wanneer het gesprek op corona komt en Ernest laat weten dat hij niet gelooft dat het virus bestaat, stuur ik de conversatie maar gauw in een andere richting. Te gecompliceerd om via Google Translate naderbij te komen, voorzie ik. Of hij al weet waar zijn volgende klus zal zijn en waar hij dan gaat wonen, vraag ik dan maar. ,,Ik denk ergens in de buurt van de Duitse grens. Maar waar precies, dat weet ik niet.”