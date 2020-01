In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Straatnaam onmogelijk uit te spreken

SerieEINDHOVEN - Och germ, denk ik wanneer de 19-jarige Son Le uit Vietnam me vertelt over zijn allereerste wandeling door Eindhoven, nu zo'n anderhalf jaar geleden. ,,Mijn telefoonaansluiting was nog niet geregeld, dus ik had nog geen internet. Ik ben een stukje gaan wandelen, maar raakte de weg kwijt. Het duurde meer dan vier uur voordat ik de straat weer had gevonden. Ik heb aan een paar mensen de weg proberen te vragen, maar niemand begreep me toen ik 'Pioenroosstraat' probeerde uit te spreken."

Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat?

Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat in Eindhoven op de koffie. Als je voorgaande zin leest en als Nederlander de klanken voor de geest probeert te halen, lijken de 'oe', 'oo', 'aa' en daartussenin wat medeklinkers gesneden koek. Maar voor een Vietnamees is de straatnaam waarin Son verzeild is geraakt een onmogelijke bekkenbreker. Om eerlijk te zijn: Sons uitspraak lijkt in de verste verte niet op hoe ik het uitspreek. Andersom lukt het mij trouwens niet eens om Sons naam in fatsoenlijk Vietnamees over m'n lippen te krijgen, dus we staan een beetje quitte.

Net als zijn tweelingbroer Nam, die er nu even niet is, studeert Son in Eindhoven. Ook zijn zus heeft die route doorlopen en heeft nu ondertussen een baan in Amsterdam. Wat Son precies gaat doen na zijn studie ICT, weet hij nog niet. ,,Maar ik denk dat ik wel in Nederland blijf. Eerst een baan vinden en geld verdienen en dan kijk ik verder."

Ook bij de familie Le geldt het cliché dat het wennen is in Nederland. ,,In Saigon ken ik iedereen in onze straat, hier eigenlijk niemand. En ik mis het Vietnamese eten. Nederlands eten is prima, maar ik vind het niet zo lekker als dat van ons."

,,Kom, je hoeft niet zo beleefd te zijn", werp ik hem voor. ,,Oké, vooruit, het Nederlands eten is echt niet lekker, haha."

Son is enorm goedlachs. Naast zijn broer wonen nog vijf andere mensen in zijn huis. ,,Uit Ierland, Bulgarije en Nederland", zo somt hij op. ,,Ik heb een tijdje voor Deliveroo eten bezorgd, maar ik wist niet dat ik BTW-aangifte moest doen. Toen lag er ineens een blauwe brief met de mededeling dat ik 4000 euro boete moest betalen. Gelukkig is dit omgezet in een waarschuwing."