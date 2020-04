In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Thomas speelt gitaar in de achtertuin

Op een mooie, zonnige middag krijgen we een gratis toetje van vijf deuren verderop. Er klinkt zang, begeleid met fingerpicking op een akoestische gitaar. Via de brandgang ga ik op de muziek af en vraag, zonder het gezicht van de artiest te kunnen zien, of hij wil kennismaken. Op gepaste afstand natuurlijk. ,,Is goed, maar ik ga zo eerst een paar uur fietsen”, klinkt het aan de andere kant van de tuindeur. ,,Kom je daarna langs?”

Omdat mijn straatgenoot – hij blijkt Thomas van den Nieuwenhof te heten – de tuindeur niet openkrijgt, ga ik via de voordeur naar binnen en volg ik de muzikant op dik anderhalve meter afstand richting achtertuin. Thomas deelt het huis, dat eigendom is van de oma van zijn vriendin, met twee anderen. ,,Het is een beetje een komen en gaan van huisgenoten, maar ikzelf woon hier al een jaar of drie.”

Gave muzikant

Nu de Hogeschool dicht is, slijt Thomas zijn dagen ‘met een beetje fietsen en een beetje gitaarspelen.’ Hij pakt zijn gitaar er nog even bij en speelt een stukje van de Amerikaanse singer-songwriter John Fullbright. ,,Echt een heel gave muzikant. Heb hem al een paar keer in Eindhoven zien spelen.” Thomas kent heel wat mensen in het Eindhovense muziekwereldje. Niet in het minst omdat zijn vader Frank uitbater is van Café Wilhelmina, een plek waar heel wat vermaarde bands hebben gespeeld. ,,Maar ja, de Willemien is nu natuurlijk ook dicht. Mijn vader zit ook nog eens vast in Nieuw-Zeeland, waar hij op bezoek was bij mijn halfzus. Komt uiteindelijk wel goed, maar het blijft natuurlijk wel even spannend allemaal.”