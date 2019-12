In de Pioenroosstraat in Eindhoven: Weerzien na 35 jaar

“Ja, hallo”, zegt Janny Otto vragend, eerst nog zonder open te doen. Ik herken het gezicht niet. De stem gek genoeg wel. Als zesjarig jongetje zat ik in de klas bij Janny’s dochter. Samen reden we naar zwemles vanuit Maarheeze naar Budel. Daarna zag ik Janny niet meer, hoewel we dus blijkbaar al een hele tijd bij elkaar in de straat wonen. Of misschien hebben we elkaar wel gezien, maar wisten we gewoonweg niet welke naam er schuilging achter dat gezicht.

Blijkbaar lijk ik nog op de 6-jarige mij

Mijn eigen moeder was Janny tijdens een bezoekje aan Eindhoven al eens tegen het lijf gelopen en had me verteld dat ze ergens verderop in de straat zou moeten wonen. “Jij bent Niels!”, roept Janny enthousiast nadat ik me heb voorgesteld, waarna we niet veel later aan de keukentafel oude koeien met uit de sloot halen. “Ik herkende jou nog wel hoor”, zegt ze. Blijkbaar lijk ik nog steeds op de 6-jarige mij, schiet door m’n hoofd. Mijn straatgenote praat me bij over haar drie kinderen, die ik ondertussen helemaal uit het oog verloren ben. En Janny blijkt een goede vriendin van m’n oude kleuterjuffrouw Annie, zo vertelt ze. Ook zij deed me ooit versteld staan door me in de friettent in Maarheeze aan te spreken met “Hoi Niels, hoe gaat het met je?” Ik was toen begin twintig, maar had alleen als ventje van vier bij haar in de klas gezeten. Ongelofelijk hoe ze al die kleuterkoppies jaren later er blijkbaar nog zo uit kon pikken.