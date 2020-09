In de Pioenroosstraat: Met Elsa brainstormen over een boek

Over ongeveer een maand is het alweer een jaar geleden dat ik begon met bezoekjes in de straat. Meteen toen het eerste verhaal over een ontmoeting met een straatgenoot in de krant stond, kreeg ik via social mediaplatform LinkedIn een berichtje van Elsa die zestien deuren verderop. Ze is grafisch vormgeefster, schreef ze, en of ze me kon helpen met de vormgeving of het ontwerpen, mocht er een boek komen over de ontmoetingen. ,,Mijn passie is mooie, liefst bijzondere boeken maken”, stond er in het berichtje. ,,Koffie?”, zo sloot ze af. Van dit soort spontane berichten word ik meestal wel vrolijk.

Quote Een aardige boterham is voldoende. Vrijheid is voor mij ook veel waard. Elsa

Die koffie dronk ik op een zaterdagmiddag bij Elsa. Ze had net poffertjes op en vertelde dat ze al 23 jaar eigen baas is. Samen met een andere vormgeefster runt ze Seña Ontwerpers waarmee ze kantoor houdt op Strijp-S. Rijk hoeft ze niet te worden van het werk. ,,Een aardige boterham is voldoende. Vrijheid is voor mij ook veel waard.”

Nieuwe brainstormsessie

Ze liet een paar boeken zien die ze had ontworpen en we filosofeerden over een mogelijke samenwerking. Heel concreet werd het nog niet, ook omdat ik nog zo’n tachtig huizen te gaan had in de straat en het hele avontuur feitelijk nog in de kinderschoenen stond. Ongeveer 70 huisbezoeken later vind ik het tijd voor een nieuwe brainstormsessie met Elsa. ,,Ik kan vanmiddag wel even langskomen”, schrijft ze andermaal op LinkedIn, niet lang voordat we weer tegenover elkaar zitten, ditmaal aan mijn eigen keukentafel.

Weer liggen er verschillende boeken, die ze heeft meegenomen om een indruk te geven van wat allemaal mogelijk is. Eén van de voorbeelden is een kleurrijk boek dat Elsa ontwierp voor een bedrijf dat zoet broodbeleg produceert. Het drukwerk heeft uitklappagina’s en allerlei fraaie ontwerp- en drukfranje. ,,Poeh”, denk en zeg ik. ,,Ik denk vooral in woorden, niet echt in vormen.”

Bruidsboeket kopen

Ondertussen is het beregezellig en praten we vooral ook over dingen die niks met werk te maken hebben. We zeggen allebei energie te krijgen van het gesprek. ,,Mijn moeder is ook bezig met het schrijven van een boek”, vertelt Elsa. ,,Zo goed dat ze dat doet. Ze heeft zoveel mooie inzichten om te vertellen. Het allerleukste is trouwens wel dat ze gaat trouwen. Ik had me nooit kunnen voorstellen ooit een bruidsboeket te gaan kopen.”

Wat het precies gaat worden met het boek, daar komen we deze zonnige middag nog niet uit. ,,Maar dat komt wel”, verzekert Elsa me.