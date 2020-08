In de Pioenroosstraat: Negen keer is scheepsrecht bij Els

SerieEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Sinds een tijdje administreer ik in een Excel-bestand netjes bij wie ik al langs ben geweest in de straat. De teller staat ondertussen op 60 van de 90 huizen. Bij sommige huisnummers ben ik aan het turven hoe vaak ik heb aangebeld. Als ik meer dan tien keer heb moeten bellen, laat ik de hoop varen dat ik de bewoner zal treffen binnen het jaar dat ik ben begonnen met de bezoekjes in de straat.

Bij het huis van Els en Paul stond het cijfer 8 in het Excel-bestand. Telkens trof ik niemand thuis. Een spinnetje in een web voor de voordeur doet bij poging negen weinig hoop vermoeden. Maar de negende keer blijkt scheepsrecht wanneer Els opendoet. ,,Sinds een week ofzo kunnen we de deurbel ook achter in de tuin horen. Misschien hebben we je gewoon niet gehoord al die tijd.”

Ethisch hacker

Paul is niet thuis. Op bezoek bij z’n moeder. ,,Maar hij kan er ieder moment zijn”, zegt Els terwijl ze een glas water voor me neerzet in de warme achtertuin. Paul is ethisch hacker, legt ze uit. ,,Hij gaat voor bedrijven op zoek naar een lek in hun systeem, zodat de beveiliging verbeterd kan worden. Zelf kan hij het eigenlijk beter uitleggen.” Maar ik zal hem ook dit bezoekje niet thuis treffen.

Els is zelf docent wiskunde aan het Van Maerlantlyceum. Net als Paul is ze opgegroeid vlakbij de Pioenroosstraat, waar het stel nu vier jaar woont. Zoveel tweeverdienende dertigers zijn er eigenlijk niet in de straat, besef ik terwijl we praten. Ooit was Els zelf leerling op de school waar ze nu lesgeeft. Het was vanwege de coronamaatregelen een raar schooljaar. ,,Soms lijkt het wel alsof het twee schooljaren in één waren.”

Tijd dus om even bij te komen nu het zomervakantie is. Els legt uit dat er tegenwoordig vier soorten wiskunde wordt gedoceerd: A, B, C en D. Ze is zelf geen natuurtalent in wiskunde, bekent ze. ,,Maar ik ben het op den duur steeds leuker gaan vinden. Juist omdat ik echt moest doorzetten. Ik denk dat het als docent eigenlijk wel een voordeel is dat ik er zelf ook hard voor heb moeten werken. Als het mij allemaal super makkelijk af zou gaan, zou ik het misschien niet zo goed kunnen uitleggen. Ik probeer het de leerlingen echt mee te geven dat het oké is dat iets niet meteen makkelijk is”, vertelt ze.

,,Als je bijvoorbeeld werkt met verschillende machten in de wiskunde, kan dat in het begin net Chinees lijken. Maar als je blijft herhalen, ga je het op den duur echt begrijpen en misschien zelfs leuk vinden.”n."

Volledig scherm Een spinnetje bij de voordeur van Paul en Els. © Niels Guns