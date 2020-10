In de Pioenroosstraat: Overal het mooie van kunnen inzien

SERIEEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Volgens de hypothese ‘zes graden van verwijdering’ van de Hongaarse schrijver Frigyes Karinthy kent iedereen ter wereld elkaar via zes stappen van wederzijdse kennissen. In het geval van Clara en mij zijn dat er heel wat minder. Haar nichtje gaat namelijk trouwen met een goede vriend van mijn vrouw die ze kent van de middelbare school in Arnhem. Toen Clara’s nichtje eens in de Pioenroosstraat ons huis bezocht, dacht ze: ‘Hee, hier ben ik al eens geweest.’ Zo zie je maar dat die Karinthy best eens gelijk kan hebben.

Liefde

Het was de liefde die Clara vanuit Amsterdam naar Eindhoven bracht. Naar Dirk, die ik al via één stap kende, omdat hij me ooit heeft geholpen met het verwijderen van een loeizwaar gietijzeren geraamte van een piano die rijp was voor de sloop. Eigenlijk is het lijntje vanuit mij via Dirk naar Clara nog korter dan via de nichtjes-route natuurlijk, maar ik vond het te leuk om dat toeval niet aan te stippen.

Quote Als je goed kijkt, zit er altijd wel iets waardevols tussen. Het is soms bijna goud zoeken. Het geld ligt echt op straat Dirk

Hoe dan ook: Dirk weet doorgaans wel raad met oud materiaal. Dat speurt hij op, op bijvoorbeeld beurzen, op internet, of soms zelfs op straat. ,,Toen Clara nog in Amsterdam woonde en ik haar daar bezocht, maakte ik vaak een rondje. Daar mogen bewoners grofvuil op straat zetten, waarna het wordt opgehaald. Als je goed kijkt, zit er altijd wel iets waardevols tussen. Het is soms bijna goud zoeken. Het geld ligt echt op straat”, vertelt Dirk.

Oude materiaal

,,Het mooie is dat Dirk altijd wel een nieuwe toepassing weet te bedenken met dat oude materiaal. Hij ziet overal iets moois in”, voegt Clara toe, die werkt als verzorgende individuele gezondheidszorg. Bij een rondleiding door het huis laten Clara en Dirk allerlei moois zien. Schelpen, stenen in bijzondere vormen, een fossiel, lampen die Dirk zelf heeft gemaakt met oude koelspiralen, maar vooral ook glas-in-lood. Dat is toch wel de specialiteit van Dirk. ,,Ik vind glas-in-lood één van de meest ondergewaardeerde vormen van toegepaste kunst”, meent hij. Dirk heeft er zich in de loop der jaren enorm in bekwaamd om kapotte glas-in-loodwerken weer helemaal in oude glorie te herstellen. ,,Soms zijn het echt scherven en wat hout waar het repareren mee begint”, legt hij uit terwijl hij een soort schuifpui-systeem laat zien waarin hij een hele rij oude deuren met glas-in-lood heeft staan. ,,Het mooie aan glas-in-lood is dat het echt leeft. Door het veranderende licht, is het niet een keer hetzelfde als je ernaar kijkt.”