In de regio Eindhoven is nog wel opslag- en distributieruimte

Baas failliete ontharings­kli­niek Just Wellness zit vast: ruim miljoen euro achterover gedrukt

11:04 EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Bij de failliete Valkenswaardse keten van ontharingsklinieken Just Wellness is voor meer dan een miljoen euro achterovergedrukt, blijkt na diepgravend onderzoek van de curator. Met contante betalingen van klanten werden luxe auto’s gekocht, facturen werden vervalst. Bestuurder Paul L. is gearresteerd omdat hij onvoldoende meewerkt om de waarheid boven tafel te krijgen. Hij zit vast.