In de rij om op te treden bij Jazz in de Kiosk in Eindhoven

Eindhovenaar Rudolf Peelen heeft zijn tuin ingeruild voor het zonovergoten plein voor de Wim van Doorne Muziekkiosk tussen het Parktheater en het Stadspaviljoen. Hij klapt zijn campingstoeltje uit en monteert zijn parasol. Later plaatst hij een biertje in het gat van de rechter stoelleuning. Hij heeft zich goed voorbereid om te kunnen genieten van het gipsyjazzfestival.

Op het podium leven Johnny Rosenberg (slaggitaar), Sani van Mullem (contrabas) en Mozes Rosenberg (sologitaar) zich uit. ,,Het doet me denken aan Django Reinhardt”, zegt Peelen. ,,Waarschijnlijk heb ik nog wel een paar cd’s in de kast staan. Maar tegenwoordig staat alles op Spotify.” Hij bekent dat hij daar tegenwoordig luistert naar Wagner, Bruckner en Mahler. Maar nu geniet hij van de virtuositeit van The Rosenbergs. Even later speelt vibrafoonspeler Frits Landesbergen ook mee, wat de swing nog vergroot.

Jazz in de Kiosk is een van de programma’s van de stichting Wim van Doorne Muziekkiosk, samen met Maylo Evenementen uit Waalre. Programmeur Peer Fransen vertelt dat amateurmuziekgezelschappen in de rij staan voor een plekje op een zondag in mei, juni of september. Vandaag wisselen The Rosenbergs en het Paulus Schäfer & Olli Soikkeli Trio elkaar af. Het tweede gezelschap staat ook borg voor ingetogen spektakel.