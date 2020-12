In de rij voor oliebollen of oudejaarsloten en dierenpensions zo goed als leeg; regio maakt zich op voor bijzondere nieuwjaarsnacht

Er heerste grote drukte donderdagmiddag in en rondom de winkelcentra in de regio. Op het Trudoplein in Eindhoven en het parkeerterrein bij Albert Heijn XL aan de Limburglaan, was het zoeken naar een plekje. Voor de kraam van Hoving Gebak op het Trudoplein stond een lange rij van tientallen mensen. Want die oliebol, die hoort er bij.

Zoete lekkernij

Terwijl de bakkers de zoete lekkernij vakkundig laten ronddraaien in de hete olie, stopt een bestelbusje om opnieuw kratten vol oliebollen af te leveren. ,,We kunnen het vandaag niet bij benen, maar we zijn al veel mis gelopen. Deze drukte maakt dat echt niet goed.”

Quote Een half uur in de rij voor oliebollen. Het hoort er gewoon bij. Ik heb lekker staan Netflixen Marleen Nelemans

Marleen Nelemans steekt triomfantelijk haar zak vol oliebollen omhoog. Ze is vanuit Stratum naar Strijp gereden, want ‘hier hebben ze écht goede oliebollen’. Ze heeft er bijna een half uur voor in de rij gestaan, maar zo zegt ze: ,,Het hoort er gewoon bij hè. En terwijl ik stond te wachten, heb ik lekker staan Netflixen.”

De oliebollen worden deze avond soldaat gemaakt door Marleen zelf, haar man en hun twee kinderen. Zonder visite, alleen met het gezin. ,,Braaf hè", lacht ze schalks. ,,Het is gewoon even niet anders.”

Oudejaarsloten thuis afgeleverd

Bij sigarenzaak Dillen in het Veldhovense Citycentrum is het ook alle hens aan dek. Eigenaar Paul Dillen, zijn vrouw Angelique en zoons Marvin en Ruben werken non-stop om de geleden schade te verzachten. ,,Het is een ramp", stelt Dillen. ,, We zijn het beste verkooppunt van Zuid-Nederland voor loterijen. Mensen komen ervoor van heinde en verre. Toen de verkoop van oudejaarsloten begin december van start ging, dachten we nog een recordomzet te kunnen halen. ,,Maar de lockdown die half december werd ingezet, heeft veel roet in het eten gegooid.”

Quote Ik denk dat we maar de helft van onze omzet halen Paul Dillen, Sigarenzaak Dillen in Veldhoven

Dillen heeft er sindsdien alles aan gedaan om zijn omzet op peil te houden. Er is een website ingericht waarop klanten hun bestellingen voor loten en rookwaren kunnen plaatsen, er zijn online loten verkocht en zoon Ruben rijdt van 's morgens tot 's avonds rond om alle bestellingen netjes aan huis af te leveren.

Ondertussen bemannen zijn vrouw Angelique en zoon Marvin een kraampje dat ze van ‘buurman’ Jumbo in de supermarkt mochten zetten om toch nog rechtstreeks loten aan gelukszoekers te kunnen slijten. ,,Echt een heel collegiaal gebaar waar we erg blij mee zijn. Toch denk ik dat we maar de helft van onze omzet halen.”

Veertig kooien, zes honden

Ronduit rustig is het deze dagen bij de dierenpensions in de regio. ,,Maar niet alleen deze dagen", stellen Will en Mariette de Kroon van De Kwispelhoeve in Borkel en Schaft .

Mensen hebben in 2020 maar heel weinig uitstapjes gemaakt en tijdens vakanties in 2020 kregen we vooral veel annuleringen. Gelukkig zijn er nog mensen die hun hondje uit voorzorg wegbrengen, want er zal zeker in de stad toch wel geknald worden.”

Hun mening wordt gedeeld door Gerda van den Bergh van dierenpension De Brug in Breugel. ,, Ik heb hier veertig kooien en deze jaarwisseling maar zes honden. Dat zegt genoeg toch.”

Eindhovens Dagblad Baasjes blijven deze jaarwisseling samen met hun huisdieren thuis.