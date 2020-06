In de startblokken voor een nieuw kermisseizoen, ’maar er is nog veel onzekerheid’

Sam Abbing van Magnetic Motors Eindhoven: ‘passie voor tweewie­lers telt, duurzaam­heid is bijvangst’

11:28 EINDHOVEN - Sam Abbing van Magnetic Motors verkoopt sinds kort elektrische snorfietsen, brommers en zelfs motors op Sectie C in Eindhoven. Goed voor het milieu, maar dat is eigenlijk niet zijn drijfveer. Hem gaat het vooral om de passie voor elektrische tweewielers.