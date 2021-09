In één keer raak prikken met infuusnaald dankzij nieuw onderzoek medewerker Catharinaziekenhuis

De inwoner van Oirschot promoveert vrijdag aan de TU/e in Eindhoven op zijn onderzoek naar het verbeteren van de priktechniek. ,,Het is mijn droom dat geen enkele patiënt wordt misgeprikt”, aldus Van Loon.

Patiënten met moeilijke aders

De Oirschottenaar ontwikkelde ook een model om te bepalen of een patiënt gemakkelijk of moeilijk te prikken is. Daarmee kunnen mensen worden ingedeeld op basis van hun individuele risico op misprikken. ,,We onderscheiden drie categorieën: laag-, gemiddeld- en hoog-risicopatiënten. Vooral in die laatste groep is de succeskans tijdens de eerste prikpoging laag: 6 procent.”