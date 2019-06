In Eindhoven bezwaar maken tegen WOZ loont

Dé oorzaak achter de stijging van het aantal klagers: de bedrijven die de beroepszaak op basis van no cure no pay voeren voor de woningeigenaar. Via internet is dat heel eenvoudig geworden. En dan was er natuurlijk ook nog de forse stijging van de woningwaarde die de gemeente Eindhoven dit jaar becijferde. De meeste huizen werden ongeveer 23 procent meer waard. Tegelijkertijd werd de onroerende zaakbelasting flink verhoogd. Dat heeft ongetwijfeld ook meer eigenaren van woningen in de pen doen klimmen. In totaal kost het innen van de ozb-belasting en het verwerken van de bezwaren Eindhoven bijna 1,7 miljoen dit jaar. Een uitsplitsing - in kosten voor de inning, de taxaties en de bezwaren - kan de gemeente niet geven. De ozb-opbrengst is geschat op 72 miljoen euro voor 2019.

Grote klapper

Dat blijkt uit cijfers die de gemeente Eindhoven op verzoek van deze krant ter beschikking stelde. In 2017 waren er 1521 bezwaarmakers, de grote klapper volgde vorig jaar toen dat aantal opliep naar 2.866 en dit jaar naar 3172. Relatief valt dat nogal mee: het gaat om 0,8, 1,5 en 1,7 procent van alle WOZ-bepalingen, dit jaar zo'n 190.000.

Maar wel opvallend is dat in 2017 54 procent en in 2018 49 procent gelijk kreeg, van de gemeentelijke bezwarencommissie of van de rechter. Waarom, dat is niet duidelijk. Wellicht dat de berekeningen preciezer worden, nu de gemeente een maand extra heeft genomen om de WOZ-waarde te bepalen. De bezwaren over 2019 moeten vóór 1 januari 2020 behandeld worden.

Het aantal bezwaren dat ingediend is door no cure, no pay-bureaus is opgelopen van 456 (waarvan 280 woningen, 18 procent) in 2017, 853 (682 woningen, 24 procent) in 2018 tot 1307 (1172 woningen, 37 procent) in 2019. De afgelopen jaren keerde de gemeente 75.000 en 117.000 euro uit aan proceskosten van de bureaus die gelijk kregen bij de rechter.

Gratis